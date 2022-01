Roma, 5 gen. (LaPresse) – La nuova variante del Covid individuata nel Sud della Francia con l’ipotetico paziente zero arrivato dal Camerun “non desta preoccupazione. Con Omicron non ha speranze”. Lo dice a LaPresse, Giorgio Gilestro, professore associato di neurologia all’ Imperial College di Londra. In ogni caso – precisa Gilestro – “non si può dire se in futuro ci sarà una variante che diventerà prevalente e se sarà più ‘buona’ o ‘cattiva’, non esiste una linearità, sono piuttosto tanti raggi di unico sole”.

