Roma, 5 gen. (LaPresse) – “L’Italia si è fatta trovare impreparata davanti alla variante Omicron”. Lo dice a LaPresse Giorgio Gilestro, professore associato di neurobiologia all’Imperial College di Londra. “L’errore madornale è stato che fino a fine dicembre noi non sapevamo quanto fosse la prevalenza di Omicron sul territorio italiano, mentre nel Regno Unito avevano fatto già sei flash survey – aggiunge – credo che Omicron fosse prevalente in Italia già dal 20 dicembre”. Secondo Gilestro inoltre “non preparare gli ospedali è stato sbagliato. Bisognava pensare ad organizzare i reparti e anche eventualmente all’allestimento di ospedali da campo visto che è dimostrato come Omicron porti un maggiore numero di pazienti nei reparti ma metta meno sotto pressione le terapie intensive”. “Magari non sarebbero stati comunque utilizzati, però all’occorrenza si sarebbe stati pronti”, conclude.

