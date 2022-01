Roma, 5 gen. (LaPresse) – Si lavora per trovare una intesa di massima per poter andare in cabina di regia nel pomeriggio e poi varare le nuove misure anticovid in Cdm. Per ora, secondo quanto filtra da fonti di governo, sono intensi i contatti per smussare gli spigoli e ridurre le distanze che ancora dividono le forze politiche di maggioranza. Sul tavolo, secondo si apprende, la terza dose per gli over 12, l’obbligo vaccinale per i 50enni e 60enni, da incrociare con la categoria professionale.

