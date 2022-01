Roma, 5 gen. (LaPresse) – Fonti del Nazareno riferiscono che nella cabina di regia di oggi pomeriggio e nel successivo cdm il Pd ha intenzione di riproporre obbligo vaccinale “come via maestra per affrontare il tema della crescita di contagi in corso”. Si tratta, chiariscono, come “l’unico modo, a nostro avviso, per fare chiarezza ed evitare di infilarsi in distinzioni di età o di funzioni che finiscono per essere portatrici più di equivoci che di soluzioni”.

