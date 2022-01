Milano, 5 gen. (LaPresse) – “Forza Italia aveva chiesto al governo il green pass (2G) rafforzato per tutti i lavoratori, ma la sintesi raggiunta dal premier Mario Draghi di prevedere l’obbligo per gli over 50 può funzionare e trovare la soddisfazione nostra e di tutti. In fondo lo zoccolo duro dei non-vaccinati risiede proprio in quella fascia di età”. Lo sottolineano fonti di Forza Italia dopo la cabina di regia sul Covid. “Ci auguriamo – aggiungono – che questa decisione porti i risultati sperati, diversamente proseguiremo nel chiedere misure maggiormente restrittive per chi ancora oggi rifiuta il vaccino. Forza Italia si è spesa per far approvare l’obbligo vaccinale per gli ultrasessantenni, ma si è battuta e continuerà a farlo perché non sia prevista alcuna sanzione pecuniaria per i pensionati”.

