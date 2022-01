Roma, 5 gen. (LaPresse) – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’unanimità al nuovo decreto anti-covid che inserisce l’obbligo vaccinale per i 50enni ed estende il super green pass a diverse categorie e attività. La Lega alla fine ha votato a favore dopo la mediazione trovata dal premier Mario Draghi che permette i fruitori di servizi come negozi, banche, parrucchieri ed estetisti l’uso del certificato verde base.

