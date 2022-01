Roma, 5 gen. (LaPresse) – Gli over 50 avranno bisogno del solo super green pass (vaccinato o guarito) per fare ingresso nel luogo di lavoro, mentre per i 50enni senza occupazione sarà previsto l’obbligo vaccinale. E’ questa la proposta che il governo, al termine della cabina di regia, sta portando all’attenzione delle regioni.

