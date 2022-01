Milano, 5 gen. (LaPresse) – “Fino al 31 marzo 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19, di vaccinazione e guarigione: servizi alla persona; pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Salute, d’intesa con il ministro dello Sviluppo economico e della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”. Lo si legge nella bozza del decreto legge sul tavolo del Cdm.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata