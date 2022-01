Milano, 5 gen. (LaPresse) – “Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata”, perché manca il green pass, “il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso”. È quanto si legge nella bozza del decreto sul tavolo del Consiglio dei ministri.

