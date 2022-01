Milano, 5 gen. (LaPresse) – “Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi Covid-19 nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza, mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-CoV-2”, “è autorizzata a favore del commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 la spesa di 92.505.000 euro per l’anno 2022”. È quanto si legge nella bozza del decreto sul tavolo del Cdm.

