Torino, 5 gen. (LaPresse) – L’Asl Città di Torino, dopo avere constatato la presenza di positiva al Covid nel ‘gruppo squadra’ del Torino, ha posto l’intero gruppo granata in quarantena per cinque giorni. Per questo, è stata bloccata la trasferta dei granata verso Bergamo, dove domani avrebbero dovuto giocare contro l’Atalanta.

