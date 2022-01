Milano, 5 gen. (LaPresse) – Il Torino ha confermato che a tutto il gruppo squadra è stata imposta dalla Asl la quarantena domiciliare. “Il Torino FC – si legge nella nota ufficiale del club – comunica che dall’analisi dei tamponi molecolari svolti in data odierna è emersa un’ulteriore positività al Covid-19. La Società ha tempestivamente avvisato l’Asl competente la quale ha imposto 5 giorni di quarantena domiciliare per tutto il gruppo squadra”. Salta la trasferta di domani a Bergamo, per giocare contro l’Atalanta, e il match casalingo contro la Fiorentina.

