Milano, 5 gen. (LaPresse) – Il 20esimo turno della serie A, in programma domani, continua a perdere pezzi a causa del Covid. La Salernitana domani non potrà infatti scendere in campo per la sfida casalinga contro il Venezia, a causa dei troppi positivi. La società aveva chiesto un rinvio del match alla Lega Serie A, ma al momento non è stato accordato.

