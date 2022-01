Torino, 5 gen. (LaPresse) – Nonostante i 10 positivi al Covid nel gruppo squadra (8 giocatori e 2 membri dello staff) registrati nella giornata di ieri, l’Hellas Verona è regolarmente partito nel primo pomeriggio per La Spezia in vista della partita di campionato di domani contro il club ligure. Lo precisa la società veneta in una nota.

