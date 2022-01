Torino, 5 gen. (LaPresse) – “Morata non parte”. Massimiliano Allegri blinda l’attaccante spagnolo, al centro di voci di mercato con l’interesse del Barcellona, alla vigilia della sfida di campionato con il Napoli. “E’ un giocatore di rendimento, per i numeri che ha è un giocatore importante, poi è visto come quello a cui manca qualcosa – ha aggiunto in conferenza stampa – Io sono contento, ci ho parlato, gli ho detto ‘da qui non ti muovi, indipendentemente dalle voci’. Quindi rimane, chiuso ogni discorso, lui deve stare sereno e tranquillo”.

