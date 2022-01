Roma, 4 gen. (LaPresse) – “L’importanza di questa partnership è legata al concetto di sostenibilità. Trenitalia è impegnata fortemente sulla sostenibilità e sull’inclusione e lo sport, in questo caso la pallavolo femminile, ne è la massima espressione. siamo particolarmente orgogliosi di sostenere questo evento sportivo”. Lo dice Anna Maria Morrone, Responsabile Organization & People Development di FS Italiane, in occasione della presentazione della Final Four di Coppa Italia Frecciarossa di volley femminile a Roma.

