Roma, 4 gen. (LaPresse) – “Per Trenitalia è importantissimo essere presenti nel mondo dello sport e spingere le attivita sportive cosi popolari come la pallavolo, in questo caso femminile. E’ un orgoglio essere presenti in queste manifestazioni in un momento di difficoltà del Paese”. Lo dice il Direttore Business Alta Velocità di Trenitalia, Pietro Diamantini, in occasione della presentazione della Final Four di Coppa Italia Frecciarossa di volley femminile a Roma.

