Milano, 4 gen. (LaPresse) – “Di fronte a questa tragedia, a questo gesto sconvolgente, impensabile, ingiustificabile, non possiamo che esprimere la nostra vicinanza alla mamma del piccolo Daniele e impegnarci ancora di più contro la violenza”. Lo scrive la Procura della repubblica di Varese, in una nota della procuratrice Daniela Borgonova, in merito al caso di Davide Paitoni, l’uomo che ha ucciso nel Varesotto il figlio di sette anni.

