Milano, 4 gen. (LaPresse) – “In Procura pende altro procedimento penale nei confronti di Paitoni per i reati di lesioni e minacce, in relazione a denunce presentate nei suoi confronti dalla moglie e dal suocero a proposito di condotte aggressive in loro danno. Le denunce risalgono ai mesi di marzo e aprile scorso e si inquadrano nel contesto del conflitto familiare scaturito dalla decisione della moglie di separarsi”. Lo scrive la Procura della repubblica di Varese, in una nota della procuratrice Daniela Borgonova, in merito al caso di Davide Paitoni, l’uomo che ha ucciso nel Varesotto il figlio di sette anni. “Non sono pervenute segnalazioni di ulteriori ed analoghi episodi con riguardo a nessuno dei familiari dell’indagato – ha aggiunto – Non risulta, per la parte di competenza di questa Procura, l’instaurazione di un giudizio civile per la separazione tra i coniugi. Non sono pendenti, presso questa Procura, neppure procedimenti per maltrattamenti in famiglia o atti persecutori. Sono in corso indagini”.

