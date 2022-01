Milano, 4 gen. (LaPresse) – “Il 26 novembre scorso, nel corso di una lite degenerata in colluttazione, Paitoni avrebbe estratto un coltello e colpito il collega. Dopo l’arresto in flagranza ad opera della polizia giudiziaria, il pubblico ministero ha qualificato il fatto come tentato omicidio ed ha chiesto, unitamente alla convalida dell’arresto, l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, sul presupposto della ritenuta pericolosità sociale dell’indagato, anche per precedenti denunce”. Lo scrive la Procura della repubblica di Varese, in una nota della procuratrice Daniela Borgonova, in merito al caso di Davide Paitoni, l’uomo che ha ucciso nel Varesotto il figlio di sette anni.

