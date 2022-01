San José (California, Usa), 4 gen. (LaPresse/AP) – L’ex ceo della società Theranos Elizabeth Holmes è stata giudicata colpevole di quattro capi d’accusa al termine del lungo processo che ha affascinato la Silicon Valley. La giuria l’ha giudicata non colpevole di altre quattro accuse penali. Sui tre capi d’accusa rimanenti, la giuria è rimasta in stallo. Holmes rischia ora fino a 20 anni di carcere. La 37enne imprenditrice era accusata di frode ai danni di investitori e pazienti riguardo una tecnologia di analisi del sangue, inizialmente salutata come una rivoluzione in campo medico. Holmes aveva promesso che sarebbe stata in grado di scansionare centinaia di problemi di salute con solo poche gocce prelevate con una puntura del dito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata