Milano, 4 gen. (LaPresse) – “Djokovic? I giocatori potrebbero anche fare sciopero, a questo punto che giochi da solo insieme a quelli che non si vogliono vaccinare”. Lo ha detto Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, commentando in esclusiva a LaPresse l’esenzione al vaccino anti Covid concessa dagli organizzatori degli Australian Open a Novak Djokovic. Secondo l’ex capitano azzurro di Coppa Davis “se sei il numero 1 devi essere rispettato ma devi anche rispettare. Se il numero 34 del mondo dice non vengo in Australia, non gioca. Se lo dice il numero 1 invece gioca. Così non va bene”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata