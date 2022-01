Milano, 4 gen. (LaPresse) – La parola fine ai dubbi sulla sua partecipazione agli Australian Open di tennis la mette il numero 1 del mondo, Novak Djokovic, in persona postando sul suo profilo Instagram una foto con i bagagli e scrivendo: “Ho trascorso del tempo fantastico con i miei cari durante la pausa e oggi sto andando in Australia con un permesso di esenzione. Let’s go 2022!”. Il campione uscente ha quindi ottenuto un’esenzione dalle autorit√† australiane, che richiedono la certificazione vaccinale per entrare nel Paese, e dall’organizzazione del torneo, che prevede che i partecipanti debbano essere vaccinati, mentre Djokovic ha sempre rifiutato di rivelare se sia vaccinato o no contro il Covid.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata