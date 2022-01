Roma, 4 gen. (LaPresse) – Nessun ripensamento sulla data di riapertura delle scuole, che resta confermata per lunedì prossimo, 10 gennaio. Anzi, non è mai stata in discussione, trapela dopo l’incontro che si è svolto nel primo pomeriggio a Palazzo Chigi tra il premier, Mario Draghi, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il responsabile dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e il commissario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. Al centro del vertice il tema della scuola, che sta animando il dibattito politico.

