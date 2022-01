Roma, 4 gen. (LaPresse) – Quarantena di 7 giorni con due o più casi in classe. E’ questa la richiesta delle regioni al governo, secondo la bozza del documento che LaPresse ha avuto modo di visionare, e che riguarda la scuola primaria e secondaria fino a 12 anni (alunni della prima media, ndr). Il test antigenico o molecolare in uscita dovrà essere effettuato, secondo i governatori, tra il 5° e il 7° giorno. Con un solo positivo invece, la proposta delle Regioni, è quella di restare in classe in autosorveglianza con raccomandazione di astenersi dalla frequentazione di ambienti differenti dalla scuola, senza testing.

