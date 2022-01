Roma, 4 gen. (LaPresse) – In quarantena con tre o più casi positivi in classe per sette giorni, al termine dei quali sarà effettuato un test antigenico o molecolare. E’ previsto anche per il quinto giorno un tampone. E’ questa la richiesta delle regioni al governo, secondo la bozza del documento che LaPresse ha avuto modo di visionare, e che riguarda la scuola secondaria (seconda e terza media) e le superiori. Fino a due casi i contatti restano in classe in autosorveglianza con raccomandazione di astenersi dalla frequentazione di ambienti differenti dalla scuola, senza testing, con la raccomandazione di utilizzare la mascherine FFP2. “Per i soggetti che si siano già sottoposti alla dose booster, o vaccinati con ciclo completo primario da meno di 120 giorni o guariti da meno di 120 giorni è prevista auto-sorveglianza e esecuzione test solo alla comparsa di sintomi”, si legge.

