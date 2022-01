Roma, 4 gen. (LaPresse) – Per la scuola dell’infanzia dove è assente la copertura vaccinale ed è impossibile applicare le misure di rpevenzione, come mascherina e distanziamento, basterà un solo caso positivo per far entrare le classi in quarantena. Lo stop della frequenza sarà di 10 giorni e il rientro sarà possibile con test antigenico o molecolare. E’ questa la richiesta delle regioni al governo, secondo la bozza del documento che LaPresse ha avuto modo di visionare, sulle nuove modalità di rientro a scuola dalle vacanze di natale.

