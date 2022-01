Milano, 4 gen. (LaPresse) – La partecipazione al Festival di Sanremo di Gianni Morandi potrebbe essere a rischio: il cantante ha pubblicato sui suoi profili social un video, ora rimosso, in cui si sentiva in sottofondo un frammento della sua canzone, scritta per lui da Jovanotti, ‘Apri tutte le porte’, che perderebbe così la caratteristica essenziale dei brani di Sanremo, che devono essere inediti. In giornata è attesa la decisione del direttore artistico, Amadeus, che lo scorso anno per un episodio simile, protagonista Fedez, decise di non escludere il cantante, in gara insieme con Francesca Michielin, perché in un video pubblicato su Instagram si sentivano pochi secondi della loro canzone. La motivazione fu che il frammento era così breve che non si era persa “la caratteristica di novità” prevista dal regolamento.

