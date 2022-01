Roma, 4 gen. (LaPresse) – “Oggi in Veneto i positivi nelle ultime 24 ore sono 16.602 per un totale di 124.359. I tamponi effettuati sono 153.227 e la percentuale di positività è del 10, 83%, comunque sotto la media nazionale”. Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, nel corso della conferenza stampa sull’andamento dell’epidemia. “Continua a salire anche il totale dei ricoverati, oggi a 1.575 (59 in più rispetto a ieri). Ventotto i decessi conteggiati nelle ultime 24 ore”, aggiunge.

