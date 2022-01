Roma, 4 gen. (LaPresse/AP) – “Non posso lasciare l’edificio, e sta diventando sempre più difficile acquistare cibo online”, ha detto un residente di Xi’an, che ha scritto sulla piattaforma di social media Weibo con il nome di Mu Qingyuani Sayno. Il post proveniva da un account verificato, ma la persona non ha risposto a una richiesta di ulteriori commenti. Zhang Canyou, un esperto del team di prevenzione e controllo delle epidemie del Consiglio di Stato, ha ammesso che “potrebbe esserci una pressione di approvvigionamento nelle comunità”. Ma ha assicurato all’agenzia di stampa ufficiale Xinhua che “Il governo farà di tutto per coordinare le risorse per fornire alle persone le necessità quotidiane e i servizi medici”. Il blocco a Xi’an originariamente consentiva alle persone di uscire di casa ogni due giorni per acquistare beni di prima necessità, ma poi è stato inasprito, anche se le regole variano in base alla gravità dell’epidemia in ciascun distretto. Alcune persone non sono autorizzate a uscire e devono farsi consegnare la merce. Le persone possono lasciare la città solo con un permesso speciale.

