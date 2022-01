Milano, 4 gen. (LaPresse) – “Benediciamo il Signore per i progressi che la scienza medica ha compiuto soprattutto in questi ultimi tempi; le nuove tecnologie hanno permesso di approntare percorsi terapeutici che sono di grande beneficio per i malati; la ricerca continua a dare il suo prezioso contributo per sconfiggere patologie antiche e nuove; la medicina riabilitativa ha sviluppato notevolmente le sue conoscenze e le sue competenze”. Lo ha detto Papa Francesco, nel messaggio per la XXX giornata del malato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata