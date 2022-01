Roma, 4 gen. (LaPresse) – Il premier britannico Boris Johnson, in conferenza stampa, ha affermato che raccomanderà domani al governo che il Paese “continui con le misure del ‘Piano B’ senza introdurre altre restrizioni”. Le misure includono l’uso di mascherine, lo smart working ove possibile e il super green pass per entrare in alcuni luoghi.

