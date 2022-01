Roma, 4 gen. (LaPresse) – Il 90% delle persone ricoverate in terapia intensiva “non ha ricevuto la dose booster” del vaccino contro il Covid-19. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson in conferenza stampa, esortando i concittadini a vaccinarsi. Secondo quanto affermato dal premier sono quasi 9 milioni le persone che non hanno ricevuto la 3° dose.

