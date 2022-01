Milano, 4 gen. (LaPresse) – A fronte di 238.990 tamponi effettuati, sono 50.104 i nuovi positivi (20,9%) al coronavirus in Lombardia. In crescita i ricoverati: in terapia intensiva sono 234 in totale (+15) e i pazienti nei reparti ordinari ammontano a 2.312 (+165) e i decessi sono 34 in più nelle ultime 24 ore, 35.193 da inizio pandemia. Lo riporta il bollettino della Regione.

