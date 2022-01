Roma, 4 gen. (LaPresse) – “Abbiamo tutti i vaccini necessari per vaccinare tutti i cittadini americani, compreso il richiamo, non ci sono scuse per non vaccinarsi”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden in un aggiornamento sulla situazione del Covid-19 nel Paese. Questa “continua ad essere una pandemia che riguarda i non vaccinati”, ha aggiunto il presidente invitando i genitori a far vaccinare i propri figli.

