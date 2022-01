Roma, 4 gen. (LaPresse) – “Non abbiamo ragione di pensare che la variante Omicron sia peggiore per i bambini rispetto ad altre varianti e le scuole devono restare aperte, hanno il necessario” per farlo. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando della situazione della pandemia nel Paese. “Il piano che ho firmato a marzo ha offerto agli Stati 130 miliardi di dollari per mantenere al sicuro i nostri studenti e per tenere le scuole aperte” e “abbiamo previsto altri 10 miliardi di dollari per i tamponi a scuola”, ha aggiunto il democratico.

