New York (Usa), 3 gen. (LaPresse/AP) – La procura generale di New York ha citato in giudizio l’ex presidente Usa Donald Trump e i suoi due figli maggiori, Ivanka e Donald Jr., in relazione a un’indagine civile in corso sulle pratiche commerciali della famiglia. L’ufficio della procuratrice generale Letitia James ha affermato che sta cercando testimonianze e documenti dai Trump riguardanti “l’indagine sulla valutazione delle proprietà possedute o controllate” dal tycoon e dalla Trump Organization.

