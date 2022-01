Roma, 3 gen. (LaPresse) – Consiglio dei ministri confermato per mercoledì 5 gennaio. E’ quanto si apprende da fonti di governo. Prima della riunione, viene spiegato, è probabile che ci sia una cabina di regia, convocata dal premier Mario Draghi, per discutere l’estensione del Super green pass ai lavoratori della Pubblica amministrazione e privati. Secondo quanto spiegato a LaPresse la misura entrerà in vigore dopo 15-20 giorni dall’ok del Cdm.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata