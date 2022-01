Roma, 3 gen. (LaPresse) – Il Movimento 5 Stelle resta un rebus nella partita del Quirinale. Il gruppo parlamentare più corposo del Parlamento non ha ancora una linea interna da spendere nelle votazioni per la scelta del nuovo presidente della Repubblica, ma il tempo gioca ancora a favore dei pentastellati, che molto probabilmente sceglieranno la strada da percorrere in una riunione congiunta a metà gennaio. O almeno è questa l’aspettativa delle truppe, che a Giuseppe Conte hanno fatto capire di voler essere coinvolti nelle decisioni. Anche perché allo stato la situazione se non proprio in stallo, almeno è in un difficile ‘work in progress’. Perché la mela è spaccata in tre: da un lato ci sono i parlamentari vicini al leader e al nuovo corso che seguono la linea di eleggere una donna al Colle, anche se nomi al momento non ne filtrano. Poi c’è un pezzo consistente di truppe che vorrebbe puntare tutte le fiches su un secondo mandato di Sergio Mattarella. Infine, c’è un piccolo gruppetto che resta alla finestra per capire quali saranno le evoluzioni in vista di una probabile uscita dal Movimento. Perlomeno su un punto la maggioranza dei Cinquestelle sembra avere un comune denominatore: Mario Draghi non deve spostarsi da Palazzo Chigi.

