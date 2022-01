Roma, 3 gen. (LaPresse) – Grandi manovre in corso per scegliere il nuovo presidente della Repubblica. Nel centrodestra Matteo Salvini non abbandona l’idea di riunire attorno a un tavolo i leader delle forze politiche. Fonti della Lega, infatti, spiegano che il segretario del Carroccio sta lavorando “riservatamente” per organizzare un incontro con i responsabili dei partiti anche del campo opposto, per arrivare all’appuntamento con la votazione condividendo “quantomeno un metodo” di lavoro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata