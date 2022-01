Milano, 3 gen. (LaPresse) – Un bimbo è morto annegato a Torre del Greco, nel napoletano. Indagini sono in corso dei carabinieri, coordinati dal magistrato di turno della Procura locale, per chiarire l’esatta dinamica. Da quanto riportano media locali, la tragedia è avvenuta nella tarda serata di domenica 2 gennaio: il piccolo era in compagnia della madre, quando per ragioni tutte da chiarire sarebbe finito in mare. Inutile i soccorsi di alcuni passanti, il corpicino del piccolo è stato riportato a riva già privo di vita.

