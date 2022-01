Roma, 3 gen. (LaPresse) – “Il virus si sta ‘raffredorizzando’? Questo è un termine da abbandonare. Un raffreddore è una malattia benigna anche per le persone fragili. Semmai possiamo sperare che sotto l’aspetto clinico si possa avvicinare ad un’influenza ma serve ancora estrema cautela”. Lo dice a LaPresse l’epidemiologo Pierluigi Lopalco. “Quello che stiamo iniziando a vedere, però solo in laboratori su modelli animali, è una minore capacità di attaccare i polmoni ma guai a sottovalutare – spiega ancora – resta sempre una malattia grave specie per i non vaccinati. Inoltre non conosciamo gli effetti che può avere a livello sistemico ed esiste sempre la variabile del long covid”.

