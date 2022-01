Milano, 2 gen. (LaPresse) – Nelle prossime due settimane è previsto un aumento del tasso di notifica dei casi Covid, stabili tassi di ospedalizzazione, diminuzione nei tassi di ricovero in terapia intensiva e tassi di mortalità stabili”. o afferma l’Iss nel Report esteso settimanale riferito alla situazione europea in cui si precisa che “la variante omicron viene rilevata in numero crescente di paesi dell’UE, alcuni dei quali ora segnalano la trasmissione comunitaria”.

