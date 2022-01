Londra (Regno Unito), 2 gen. (LaPresse) – Clamoroso al Chelsea, Romelu Lukaku non è stato convocato per il big match di Premier League contro il Liverpool in programma questo pomeriggio. Lo riferisce l’emmittente britannica SkySports Uk. Nelle scorse settimane Lukaku ha rilasciato un’intervista a Sky Italia, andata in onda giovedì, in cui si è detto scontento del suo ruolo nel Chelsea e vorrebbe tornare all’Inter nel prossimo futuro. Il 28enne Lukaku, in gol nelle ultime due partite in Premier League contro Aston Villa e Brighton, è tornato recentemente in campo dopo essere risultato positivo al Covid-19. Parlando in conferenza stampa alla vigilia, il manager dei Blues Thomas Tuchel aveva detto che avrebbe parlato con Lukaku per chiedere spiegazione delle sue parole.

