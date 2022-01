Milano, 1 gen. (LaPresse) – “I pastori trovano ‘Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia’. La mangiatoia è segno gioioso per i pastori: è la conferma di quanto avevano appreso dall’angelo, è il luogo dove trovano il Salvatore. Ed è anche la prova che Dio è accanto a loro: nasce in una mangiatoia, oggetto a loro ben noto, dimostrando così di essere vicino e familiare. Ma la mangiatoia è segno gioioso anche per noi: Gesù ci tocca il cuore nascendo piccolo e povero, ci infonde amore anziché timore. La mangiatoia ci anticipa che si farà cibo per noi. E la sua povertà è una bella notizia per tutti, specialmente per chi è ai margini, per i rifiutati, per chi al mondo non conta. Dio viene lì: nessuna corsia preferenziale, nemmeno una culla! Ecco la bellezza di vederlo adagiato in una mangiatoia”. Così Papa Francesco, nel corso dell’omelia della messa dalla Basilica vaticana.

