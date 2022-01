Milano, 1 gen. (LaPresse) – “Vorrei proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura: il dialogo tra le generazioni, base per progetti condivisi; l’educazione, fattore di libertà, responsabilità e sviluppo; e il lavoro, per la realizzazione della dignità umana”. Così in un tweet Papa Francesco.

