Milano, 1 gen. (LaPresse) – “Santità, il tema che ha scelto per la 55esima Giornata mondiale della Pace ‘Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura’, rappresenta per le istituzioni, i governanti e tutti coloro che rivestono responsabilità sociali e politiche un rigoroso richiamo e, al tempo stesso, un appassionato spunto di riflessione sugli strumenti per affrontare con efficacia i problemi che affliggono un mondo multipolare e frammentato, quali quelli del degrado ambientale, della recrudescenza delle malattie, dell’aggravarsi della fame, delle croniche carenze d’acqua e del continuo riprodursi di conflitti”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a Papa Francesco, in occasione della Giornata mondiale della Pace.

