Roma, 31 dic. (LaPresse) – “I vaccini hanno salvato tante migliaia di vite, hanno ridotto di molto – ripeto – la pericolosità della malattia. Basta pensare a come l’anno passato abbiamo trascorso le festività natalizie e come invece è stato possibile farlo in questi giorni, sia pure con prudenza e limitazioni”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’ultimo discorso di fine anno del suo settennato.

