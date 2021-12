Roma, 31 dic. (LaPresse) – “I vaccini sono stati, e sono, uno strumento prezioso, non perché garantiscano l’invulnerabilità ma perché rappresentano la difesa che consente di ridurre in misura decisiva danni e rischi, per sé e per gli altri”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’ultimo discorso di fine anno del suo settennato.

