Gerusalemme, 31 dic. (LaPresse/AP) – In risposta, Israele ha introdotto nuove restrizioni in vista del Capodanno, tra cui la richiesta di Green Pass per partecipare a eventi all’aperto con oltre 100 persone e uso obbligatorio di mascherina all’aperto quando siano presenti oltre 50 persone. Il Paese ha registrato 8.243 morti per coronavirus dall’inizio della pandemia, mentre la maggior parte della popolazione di 6,5 milioni di persone ha ricevuto almeno una dose del vaccino Pfizer/BioNTech e più di 4,2 milioni hanno ricevuto due dosi e un richiamo.

